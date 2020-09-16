非裔女子遭警察射殺　路市賠償家屬1200萬美元

美國肯塔基州路易斯威爾市警方，今年3月到26歲黑人女子泰勒（Breonna Taylor）的寓所調查懷疑藏毒案無果，卻連開8槍射死泰勒；事件觸發大規模示威，死者家屬其後提訟。該市周二（15日）宣布與泰勒家屬達成和解，賠償1200萬美元（約9360萬港元），並同意改革警隊政策。

泰勒的母親帕爾默（Tamika Palmer）4月時提出訴訟，指控警方利用錯誤情報，取得強行闖入的許可進入泰勒的住所，弄醒她與其男友，其男友以為是入侵者而開槍，警方還擊射殺泰勒，認為她被「不法致死」。市長費希爾（Greg Fischer）在記者會宣布，與帕爾默達成賠償和解，表示對泰勒之死感到非常抱歉；又承諾改革警隊防止類似事件再發生。當局早前已禁止批出強行闖入的搜查許可，並解僱警察局長和其中一名涉事警員。

泰勒家屬的法律團隊指，這是近年警方賠償遭殺害民眾的最高金額，但重申帕爾默要求涉事警員須接受法律制裁。部分示威者對此結果並不滿意，認為當時年僅26歲的泰勒有大好未來，她的一生不能簡單以賠償了事。