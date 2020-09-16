擬向台灣同時出售7種武器 包括無人機巡航導彈

美國大選倒數不足2個月之際，特朗普政府加強對中國大陸施壓。英媒周三（16日）引述消息人士報道，美國罕有計劃向台灣同時出售7種武器，包括智慧型水雷、巡航導彈及無人機等，勢進一步加劇台海緊張形勢，並令華府與北京跌至谷底的關係雪上加霜。

報道原文沒有詳細列出美國售台的武器種類，但台媒指包括MQ9B海上衞士無人機、智慧型水雷、M142高機動火箭系統（HIMARS）、陸基魚叉反艦導彈、標槍反坦克導彈、拖式反坦克導彈及M109A6自走炮。

美國國會消息人士透露，洛歇馬丁公司、波音公司及通用電氣公司等軍火公司，已準備出口程序，預計數周內將知會國會。軍火公司消息人士指，美國國務卿蓬佩奧原定本周向總統特朗普簡介軍售案，部分軍售交易協議由台灣在1年多前提出，但現在才進入批准程序。

報道指，美方同時對台出售7款武器有別於以往的慣例，此前美國對台軍售是分開執行及經過謹慎調整，以減少與北京的緊張關係。惟華府本年對北京變得咄咄逼人，此次對台軍售更是適值曠日持久的貿易戰、新冠病毒起源爭議及美國指控陸方間諜偷取機密技術等；美國希望加強台灣軍力，加強抗衡解放軍的軍事力量，五角大樓更致力把「台灣要塞化」。

分析指，特朗普政府透過向盟友出口武器加強對方的防衞能力，減少依賴美軍部隊，並可刺激國內的經濟；台灣則憂慮一旦特朗普連任失敗，拜登上台後將不太願意出售美國先進武器。有美國高官表示，台灣增加防衞開支踏出良好一步，但需要做得更多。美國國務院發言人、駐美國台北經濟文化代表處均拒絕評論報道。

台灣的國防部發言人指，報道是傳媒臆測，軍方對於評估或洽談中的軍售案均秉持低調保密處理原則，依慣例不會對外公開說明；國防部只會在美方把軍售案知會國會時，才對外說明。

另一邊廂，浙江海事局宣布，東海部分海域於周四（17日）早上8時至下午6時舉行軍事演習，期間禁止船隻駛入。