美台雙邊貿易協定聯盟成立　推動簽署經貿協議

李豪認為，目前是採取切實步驟完成美台雙邊貿易協定的好時機。

美國國務次卿克拉奇預計周四（17日）率團訪問台灣，主持首屆高級經濟與商業對話，惟雙方事前罕有拒絕透露細節。台北市美國商會周二（15日）表示，已與華府的美台商業協會成立「美台雙邊貿易協定聯盟」（US-Taiwan Bilateral Trade Agreement Coalition），推動美台雙邊貿易協定的談判和簽署。

台北市美國商會會長李豪（Leo Seewald）表示，近年美台關係加強，現時是採取切實步驟完成美台雙邊貿易協定的好時機，希望聯盟能在其中提供必要的動力。美台商業協會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）指，新政策將為台灣打開市場自由化貿易協議的大門。

台灣於上月底宣布，明年1月起開放含有「瘦肉精」的美國豬牛肉製品進口，外界憂慮引發食物安全問題，並危及台灣本土養豬業。國民黨更發起聯署公投，反對美國豬肉入口。

美國在台協會前理事主席卜睿哲表示，美方的貿易保護主義心態，以及美國貿易代表辦公室要求台灣讓步的立場；認為即使總統特朗普成功連任，美台的經貿協議進展仍不會樂觀。