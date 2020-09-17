蓬佩奧晤藍韜文　要求聯合國重新制裁伊朗

美國國務卿蓬佩奧周三（16日）在白宮與英國外相藍韜文會面後表示，華府下周將要求聯合國，重新對伊朗實施制裁，並會盡力確保制裁有效實行。

蓬佩奧稱：「我們將回到聯合國，重新（對伊朗）實施制裁，武器禁運下周將成永久性。」當被問及美國將如何達成目標，以及如何懲罰那些沒有重新實施制裁的國家時，他指美方將採取一切必要措施，確保制裁得以執行。

蓬佩奧上月曾稱，他已向聯合國安理會提出申訴，指控伊朗違反2015年簽署的核協議，啟動聯合國重新制裁伊朗、為期30天的程序。然而，聯合國安理會15個成員國中，有13個認為美方提議無效，理由是華府2年前已退出伊朗核協議。另有多名外交人員估計，很少國家會重新實施有關制裁。

此外，二人在會中亦有提及香港和新疆問題。蓬佩奧感激英國為香港人發聲，以及為多人提供庇護。至於藍韜文則指，香港人及新疆維吾爾人的人權遭到嚴重侵犯，敦促中國實踐其國際義務，又指未來數周及數月會仔細審視香港涉及國家安全法律的制訂及應用，亦呼籲中方結束侵犯維吾爾人的人權。