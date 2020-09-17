埃斯珀：中國艦艇數目佔優　實力仍落後美國

美國國防部長埃斯珀周三（16日）發表擴大美國海軍實力的計劃，包括建造無人自主艦隻、潛艇和飛機，抗衡中國日益增強的海上挑戰。他重申，中國是美國頭號安全敵人，但認為中國的海軍實仍然比不上美國。

埃斯珀當日在智庫組織「蘭德公司」發表講話，提及如何強化美國海軍事實力，包括將艦艇數目由293艘增至355艘，增購更多小型的水面艦艇、更多潛艇，可載人、無人及自主的海上和海底艦隻、多款無人駕駛戰機，以及測試海軍無人艦「海獵號」（Sea Hunter）。他指，今次計劃旨在確保艦隊能承受高強度的衝突、在遠距離發動準確攻擊，並展示美國的實力和存在。

面對中國軍事威脅，埃斯珀直言中國是美國頭號安全敵人，而印太地區是美軍的「優先戰場」。對於日前國防部報告指解放軍是全球規模最大的海軍，他指雖然中國有較多艦艇，但海軍實力仍然落後美國，說：「即使我們停止建造新船，中國仍要花數年時間去追上我們的實力。」埃斯珀又同意艦艇數目重要，但這不是一切，因為這無法反映艦艇的種類、能力、艦員的操控技術以及戰鬥方式。