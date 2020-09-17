新冠肺炎：CDC與特朗普疫苗說法有出入　拜登稱只信科學家

美國總統特朗普近日表示，新冠疫苗最快可在10月中推出。惟疾病管制與預防中心（CDC）主任雷德菲爾德（Robert Redfield）周三（16日）卻指，疫苗最快在明年第2季度尾至第3季度推出，二人説法有出入。民主黨總統候選人拜登則表明，他相信疫苗及科學家，但不信任特朗普，另宣布疫苗分配計劃。

雷德菲爾德在國會作供時，稱口罩比任何潛在疫苗更有效及更有保證能抵抗新冠病毒，因為免疫原性只有7成保障，若沒有產生免疫反應，疫苗則無法保護接種人士。另外，他亦提到，預期疫苗在明年第2季度尾至第3季度能普及大眾，以回復日常生活。

特朗普回應雷德菲爾德的言論，指對方應該誤會提問，稱他的資訊並不準確，又指口罩比疫苗有效是錯誤的。CDC其後疑受特朗普施壓而為雷德菲爾德上述言論澄清，指他當時以為要回答「所有民眾完成接種疫苗的時間」，但題目其實要問的是「所有民眾可能接種疫苗的時間」。

拜登周三在特拉華州威爾明頓發表演說時，指自己相信科學家對疫苗的説法，但不信任特朗普所説的話，而就算明日能接種疫苗，亦會先聆聽科學家的意見。其副手賀錦麗擔心，專家及科學家會因特朗普想在大選前推出疫苗，而就安全問題遭到「封口」。

拜登此前聽取了公共衞生專家匯報疫苗分配計劃，其中救護員及「最高危人士」包括安老院人士及嚴重病患者將優先接種，但由於疫苗在兒童測試需時較長，因此他們可能會是最後一批人接種。拜登談到有意推行全國口罩令，但暫時不確認能否令立法部門簽署行政命令，不過會尋求法律意見。