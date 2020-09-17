報告：年輕人對納粹大屠殺認知少　23%認為虛構

第二次世界大戰的納粹大屠殺，導致600萬名猶太人死亡。 美國有調查機構周三（16日）公布調查指，不少美國年輕人對於這場20世紀的罪行一無所知，高達3分之2受訪者不知道600萬名猶太人被殺，超過10%表示不相信或未聽過這場大屠殺。

「猶太人向德國索償會議」（Claims Conference）隨機訪問美國約1000名、年齡介乎18至39歲的人士，發現63%人不知猶太人被殺人數有600萬，約3分之一人認為死亡人數在200萬以下；約一半受訪者無法說出任何關於猶太人的集中營，而著名的奧斯威辛集中營僅有44%人能辨認出。

另外，23%人認為這段歷史只是虛構或被誇大，甚至逾10%人認為猶太人是大屠殺的罪魁禍首。另有56%人指他們曾在社群媒體看過納粹標記，49％人則閱讀過否認或扭曲大屠殺的文章。

調查機構主席泰勒（Gideon Taylor）形容調查結果令人震驚和悲痛，指需要了解為甚麼年輕一代對大屠殺和歷史沒有得到充分認識，「這份調查敲響了警鐘，也告訴政府應該怎麼做」。