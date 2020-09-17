聯合國控馬杜羅政府反人類罪　縱容虐殺平民行為

聯合國人權理事會周三（16日）公布針對委內瑞拉政府自2014年起涉嫌違反反人類罪的調查報告，當中指出總統馬杜羅及其他高級部門在知情下，「開綠燈」容許安全部隊及情報機關折磨及甚至故意殺害平民。外長阿雷亞薩否認事件，斥是由數個美國陣營國家作出虛假的指控。

獨立調查專家自9月起，研究委內瑞拉政府涉及作出殘忍、非人道、侮辱性及違反人權的行為。他們探究近3000宗相關個案及超過5000宗殺戮，相信當中涉及的酷刑包括電擊、切割生殖器官及以有毒物質令受害人窒息等；甚至有訓練片段顯示，當局鼓勵受訓警員「無情地殺死罪犯」。專家記錄了逾45名應受查或被捕的情報及反情報人員，但沒有公開。

441頁長的調查報告總結出，馬杜羅、其防長和內政部長對安全部隊及情報機關上述行為視若無睹，是為了鎮壓反政府分子及打擊罪案，包括消除被視為是罪犯的人，惟大部分「創子手」仍逍遙法外。專家基於上述情況，認為該國政府縱容下級任意殺人及有系統地折磨平民，足以構成反人類罪。