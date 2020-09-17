颶風薩莉登陸亞拉巴馬州　釀1死1失蹤

由一級降至二級的颶風薩莉（Sally），周三（16日）凌晨登陸美國亞拉巴馬州，為亞拉巴馬州及佛羅里達州帶來狂風暴雨，在4小時內錄得以往4個月的雨量。風暴造成至少一人死亡，另有一人失蹤，上述兩州及密西西比州已宣布進入緊急狀態。

薩莉導致亞拉巴馬州及佛州多地停電，55萬多人受影響。兩州邊境因水位上漲導致水浸，逾百人受洪水威脅。佛州彭薩科拉（Pensacola）錄得逾76厘米雨量，水浸深達152厘米；當地有大橋橋面受損，需要至少1至2個月修復。艾斯康比亞縣（Escambia）亦有駁船鬆脫被吹往大橋，幸未造成嚴重損毀；該縣有至少377人被困，要由救援人員救出。

亞拉巴馬州莫比爾（Mobile）附近亦出現嚴重水浸，奧蘭治海灘（Orange Beach）市內有一名男子死亡及一名女子失蹤，海灣國家公園的碼頭亦嚴重損毀。薩莉其後進一步減弱為熱帶低氣壓，氣象局預計薩莉會往東南方向移動，周四（17日）進入喬治亞州及南卡羅萊納州範圍，喬治亞州及亞拉巴馬州中部料錄得約10至30厘米雨量，並有機會出現暴洪。