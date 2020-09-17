美陸戰隊南海演練　佔領敵船又騷肌肉

美國海軍陸戰隊周二（15日）公布日前在南海演習詳情，指美利堅號兩棲戰備群執行模擬「探視，登船，搜查和扣押」（VBSS）任務，演練佔領有敵意船隻。海軍陸戰隊又在社交網上載照片，展示士兵如健身選手般展現肌肉，「在南海騷肌」。

第31海軍陸戰遠征隊表示，演習本月6日在南海某處海域展開，參與的軍艦分別是兩棲突擊艦美利堅號、兩棲船塢運輸艦新奧爾良號、船塢登陸艦日耳曼敦號，其中日耳曼敦號扮演不服從命令、運載違禁貨物的外國船隻，美利堅號及新奧爾良號負責執行VBSS。海軍陸戰隊突擊部隊乘坐直升機，游繩而下突擊登上日耳曼敦號。

突擊部隊以器材切割模擬障礙物，之後進入及清掃船艙，扣押敵對部隊及找出違禁武器。第31海軍陸戰遠征隊稱，執行VBSS能力是他們在確保印太地區安全及穩定的角色關鍵部分，提供全球最靈活及回應最敏捷的能力，制止海上國際威脅。該遠征隊與美利堅號兩棲戰備群只在南海短暫逗留，之後前往區內其他地方繼續演習。

另外，第31海軍陸戰遠征隊周二在Facebook上載照片，可見4名士兵在美利堅號上展示雙臂的肌肉，而當時該艦位處南海，照片寫上「海軍陸戰隊在南海騷肌」。