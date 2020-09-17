特朗普再爆性醜聞　前模特兒：他把舌頭伸入我喉嚨

美國總統特朗普力爭連任之際再爆出性醜聞，英國傳媒報道，前模特兒多里斯（Amy Dorris）稱在1997年美國網球公開賽觀賽期間，遭對方強吻性侵及猥褻，令她感到惡心及被侵犯；特朗普透過律師強烈否認指控。

《衞報》周四（17日）刊登多里斯的訪問，她稱事發1997年9月5日，當時只有24歲，由時任男友兼特朗普朋友賈森‧賓（Jason Binn）從佛羅里達州帶到紐約市。她憶述在特朗普的私人包廂洗手間外，遭特朗普搭訕；對方不顧她反抗，強行把舌頭伸入她的喉嚨，更緊捉及摸遍臀部、胸部及背部等身體部位。

現年48歲的多里斯表示，當時大力用牙齒推走特朗普的舌頭，認為過程中可能弄傷對方舌頭；又形容事後感到震驚及被侵犯，但之後繼續在包廂內如常與他人談話。她提到其後有要求男友，轉告特朗普不要再打擾。此外，她事後立即通知母親及一名友人，而多年來亦曾把詳情向心理醫生及其他朋友分享。

特朗普2016年競選總統時，多名女性指控遭他性侵。多里斯當時考慮公開自身經歷，但最終為保護一對孖生女兒而放棄。她表示：「女兒即將13歲，我想讓她們知道不能讓任何人，對她們做出違反自己意願的事情。我想成為榜樣，讓她們見到我沒有沉默，而是勇於對抗那些做出行為是無法接受的人。」