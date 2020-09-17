美駐華大使主持任內最後記者會　強調無意圍堵中國

美國駐華大使布蘭斯塔德周四（17日）舉行任內最後一場記者會，指美國並不尋求圍堵中國，強調美方想看到中國繁榮。他透露，卸任後將由美國駐華使團副團長傅德恩代理大使職務。《華爾街日報》引述消息指，傅德恩將以臨時代辦身份，管理使館的日常工作，直至新任駐華大使抵達中國。

布蘭斯塔德指，中國過去數十年的發展迅速，相信中國人的職業道德、對教育及家庭的注重，以及企業家精神推動中國發展。他表示，美國並不尋求圍堵中國，而是希望看到中國繁榮，成為全球體系中有建設的支持方。他強調，兩國有共同責任重設關係，讓它可以長期對等、公平、可持續，並確保兩國和全世界的穩定。

布蘭斯塔德較早時接受中國傳媒專訪，指因家庭和個人原因決定卸任，將於下月初返回美國，並以義務身份協助總統特朗普連任，但不會加入競選團隊。他認為，任內最大成就是見證中美兩國達成貿易協議，並指協議是公平、互惠，將為兩國帶來真正改變。

傅德恩有「台灣女婿」之稱，他於2002至2005年曾任美國在台協會(AIT)高雄分處處長，2015至2018年擔任AIT台北辦事處副處長，2018年7月赴北京擔任駐華使團副團長。傅德恩的妻子紀惠娟亦來自台灣，他們育有2女1子。