民主黨擬提3500億美元法案　應對中國威脅

中美兩國關係緊張之際，美國民主黨籍參議員周四（17日）計劃，提出全面應對中方法案，包括未來10年提供逾3500億美元（約2.73萬億港元）資金，用於建設國內工業產能，以及挑戰北京。

《紐約時報》周三（16日）報道，有關法案是由參議院少數黨領袖舒默及新澤西州參議員梅嫩德斯等民主黨人主導，旨在支撐國家製造業能力及基建，藉此增加美企競爭力等。報道指，法案批准華府4年內投放3000億美元（約2.34萬億港元），推動科研發展，另向國內半導體行業投資160億元（約1248億港元），協助美國優勢領先中國。它同時要求總統向國會提交計劃，動用《國防生產法》，提升當地半導體製造能力之餘，亦要求國內使用有關產品。

至於應對中國方面，法案要求國防部採購品物時，只向美方或友好國家購買而非中國，打破中國壟斷全球供應鏈。此外，它將於未來4年為印太地區提供1.25億美元（約9.75億港元）軍費開支。

除經濟及軍事層面，法案計劃就中方侵犯新疆維吾爾人的人權問題懲罰北京，要求美國總統、商務部及財政部提交報告，識別在中國從事強迫勞動的個人之餘，並對涉事人士實施制裁；亦要求華府，向受迫害的維吾爾人和其他回教少數群眾，以及受《港區國安法》迫害的香港人提供難民地位。

報道續指，民主黨人亦同時提及與國家軟實力（soft power）有關的新措施，包括向國務院項目提供資金，支持及培訓記者掌握必要調查技巧，確保中國影響海外活動時會被問責。