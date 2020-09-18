美首交付愛國者導彈　助羅馬尼亞抗俄

美俄在歐洲的角力加劇，美國向區內盟友出售軍備抗衡俄羅斯。羅馬尼亞軍方周四（17日）從美方接收首套愛國者防空導彈系統，勢必進一步令俄方不滿。

羅馬尼亞總共向美國採購4套愛國者系統，餘下3套系統預料明年起交付，而今次接收儀式在黑海沿岸城市康斯坦察舉行。總理奧爾班形容國家今後更安全，國民得到更佳的保護。國防部長丘克（Nicolae Ciuca）表示，這是邁向建立令人畏懼的防空能力第一步，將明顯地有助於鞏固北約在東翼的威懾力及防禦力。

美國駐羅馬尼亞大使楚克曼（Adrian Zuckerman）稱，愛國者系統有助羅馬尼亞有能力防禦該國及北約盟友，面對俄羅斯及中國等威脅。由美國研發的愛國者系統，可以攔截飛機、巡航導彈及彈道導彈等目標；羅馬尼亞是第7個引進該系統的北約國家，同時是黑海地區首個用戶，並是繼波蘭後第2個東歐地區用戶。

俄羅斯2014年從烏克蘭強行吞併克里米亞半島後，區內北約國家紛紛加強軍力自保。羅馬尼亞近年淘汰冷戰時期的軍備，令軍隊提升至北約標準，例如以美製F16戰機取代俄製米格戰機。此外，美國特朗普政府要求北約盟友，把國防開支提升至相當約國內生產總值2%，而羅馬尼亞是首批少數達標的歐洲成員國。

美國正在羅馬尼亞部署陸基神盾導彈防禦系統，並自2016年起投入運作。美方聲稱是保護歐洲免受伊朗彈道導彈攻擊，但俄羅斯拒絕相信它並非針對俄方，總統普京多次表明這是巨大威脅，指國家將被迫增強導彈攻擊能力作為回應。