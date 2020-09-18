美國國務次卿訪台第二天　就經貿議題展開前期對話

負責經濟增長、能源及環境事務的國務次卿克拉奇周四（17日）乘專機抵達台北，旋風式訪台3日，成為自1979年以來訪台的最高級美國國務院官員。克拉奇周五（18日）早上台方官員就經貿議題展開「前期對話」，預計當晚與台灣的蔡英文總統會面，並出席總統府舉行的宴會。

台媒報道指，克拉奇周五早上與台灣的行政院副院長沈榮津、經濟部長王美花財政部長蘇建榮等多人，在萬豪酒店就台美供應鏈等貿易議題舉行會談，為未來的經濟高級別對話展開「前期對話」。克拉奇於中午與以科技界為主的台灣企業代表參加午宴，展開美方非常關注科技供應鏈課題。

雙方至下午舉行「民主對話」，美方派出負責人權和事務的助理國務卿德斯特羅、國務院全球婦女議題大使柯里，與台方的外交部長吳釗燮會面，討論目前區內人民與民主情況。克拉奇亦會與行政院長蘇貞昌會面，討論台美雙方經貿及產業鏈等問題。

蔡英文將於當晚在官邸宴請美方代表團，除了克拉奇等上述官員，還包括商務部助理部長施特夫、國防部前助理部長薛瑞福，雙方料談及經貿議題、印太區域安全問題等。克拉奇等人將於周六（19日）參加已故前總統李登輝的追思禮拜，同日下午離開。

蘇貞昌周五前往立法院報告瘦肉精美豬牛輸台的政策，對於克拉奇臨時取消台美經濟與商業對話，蘇貞昌指台美關係一再有突破，美國各方面也一再支持台灣，由美國衞生及公共服務部部長阿薩爾至克拉奇訪台，非常難得，台政府將藉此交換有利雙邊的意見。對於有美國國會議員呼籲美國恢復與台灣的正式邦交關係，蘇貞昌稱台灣很樂意負起國際責任，若非因為大陸政治因素干擾，台灣能有更多貢獻。

美國報章《紐約時報》分析指，克拉奇此行反映美國政府，加強抗衡中國近年企圖在國際上孤立台灣的行動；而在兩岸形勢緊張之際，此行對台灣而言是展現台美關係日益鞏固的機會。

另外，中國常駐聯合國代表團網站周四發布消息指，針對美國駐聯合國大使克拉夫特周三（16日）與駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章在曼哈頓共晉午餐，中國常駐聯合國副代表耿爽向美國常駐團提出嚴正交涉。耿爽表示，中方堅決反對任何形式的美台官方往來，美方此舉違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定以及聯合國大會第2758號決議，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。中方敦促美方充分認清台灣問題的高度敏感性，慎重處理涉台問題，勿為中美關係和兩國在聯合國的合作製造新困難。