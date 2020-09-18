FBI局長稱俄干預大選針對拜登　特朗普：華威脅更大

美國大選臨近，情報界早前警告中國、俄羅斯及伊朗試圖干預總統選舉結果。聯邦調查局（FBI）局長克里斯托弗．雷周四（17日）出席眾議院國土安全委員會聽證會時，表明俄羅斯正干預美國大選，目的是詆毀民主黨總統候選人拜登。美國總統特朗普其後在Twitter指，中國是比俄羅斯更大的威脅。

克里斯托弗．雷向議員表示，俄羅斯基本上透過惡意的外國影響損害拜登陣營競選，當前的外國干預模式與2016年大選不同，當年外國亦有試圖攻擊美國選舉基建，而今年或今個選舉周期未見此情況，但俄羅斯是「非常、非常活躍地」影響今屆大選結果。他透露，俄方利用社交媒體、代理人、國營傳媒、網上文章散播分化與不和，基本目的是詆毀拜登及被俄方視為反俄的陣營。

美國情報部門上月發表報告，指俄羅斯試圖打擊拜登陣營令特朗普連任，中國及伊朗則希望特朗普連任失敗，拜登當選。美媒引述消息人士指，官員掌握俄方干預大選的證據，但暫時無迹象顯示中伊進行與俄羅斯一樣的行動。

特朗普同日在Twitter質疑未見任何來自中國的干預活動一說，稱：「你（克里斯托弗．雷）不見任何來自中國的活動，即使它是遠比俄羅斯大的威脅。它們（中俄）將可透過我們完全脆弱兼來路不明的選票詐騙來干預大選。看看吧！」