民調排第4臨時女總統退出大選　以集中保守派票數

玻利維亞總統大選即將在10月18日舉行，該國權威民調機構朱比利基金會周三（16日）發表總統民調結果，臨時女總統保守派阿湼斯（Jeanine Anez）僅排第4位，支持度落後於榜首社會黨阿塞爾（Luis Arce）近30%，翌日阿湼斯宣布退出大選，表示希望集中保守派票數，引發爭議。

民調結果顯示，臨時總統阿湼斯僅有10.6%受訪選民支持，位列第4，榜首阿塞爾則獲得逾40.3%的支持度，然後依次是2003至2005年在位的前總統、立場為溫和派的梅薩（Carlos Mesa）和反對派領袖卡馬喬（Luis Fernando Camacho），二人支持度分別為26.2%和14.4%。

阿湼斯表示，自己退選是為了集中保守派票數，以防有力競爭者、左派前經濟部長卡馬喬勝出大選，她稱：「我這麽做是因為同派參選人有分票的風險。這不是犧牲，而是榮耀。」 又指相信新任總統會給國家帶來和平。不過有分析指，阿湼斯退出令保守派參選人僅剩2名，反而削弱民調榜首阿塞爾勝選的機會。