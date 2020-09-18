搞笑諾貝爾獎揭曉　人糞刀奪物料科學獎

2020年度第30屆搞笑諾貝爾獎（Ig Nobels）周四（17日）在美國哈佛大學揭曉，今年因疫情影響，首次未能在美國哈佛大學舉行頒獎典禮，要改為網上直播。除了各獲獎研究延續騎呢搞笑兼無厘頭的風格，今年每個獎項的得主獎盃更破天荒變成6張印有圖案的A4紙，要由得獎人自行下載及摺起。

得獎獎項看似荒誕，但背後不乏深意。美國俄亥俄州肯特州立大學的人類學助理教授埃倫（Metin Eren）為驗證一名加拿大極地原住民伊努伊特人用自己的糞便製刀的故事，與團隊將人糞冷凍後製成刀切肉實驗，奪得「物料科學獎」。團隊成員更在坐廁上發表得獎感言。

另有美國和加拿大的科學家透過觀察眉毛識別自戀者的研究奪心理學獎，有人發現很多昆蟲學家都害怕蜘蛛而獲昆蟲學獎，亦有英國團隊發現鱷魚會透過叫聲，向異性彰顯自己的體形而奪聲學獎。奪管理學的研究團隊則是今年唯一來自中國的華人得獎團隊。

搞笑諾獎創立於1991年，由哈佛大學的科學雜誌《不可思議研究年鑑》舉辦，今年共頒出10個獎項。得獎者與往年一樣，可獲價值等同廢紙的10萬億津巴布韋幣。