新冠肺炎：拜登斥特朗普早知情沒行動　形同犯罪

美國總統特朗普和競選對手拜登周四（17日）分別出席活動爭取支持，前者在威斯康辛州的機場舉行集會，提到近月席捲全國的反種族主義示威，批評拜登取悅國內的恐怖分子，向暴力的左翼暴徒屈服。拜登則斥責特朗普抗疫不力，指他對病毒早已知情、但沒有做任何事，形同犯罪。

特朗普在威州中部城市莫西尼（Mosinee）舉行造勢大會，直斥拜登將威州的工作外判到國外，「拜登將你們的職位交到中國。拜登在這47年來，粉碎了威州工人的夢想」。對於反種族主義示威，他直斥拜登將全國街頭變成犯罪份子的地方，說：「拜登的計劃是取悅國內的恐怖分子，我是計劃是拘捕國內的恐怖分子。」

特朗普又宣布，將向受疫情影響的農民發放130億美元（約1014億港元）援助，尋求爭取郊區選民支持。

拜登取消原定在該州密爾沃基的民主黨全國代表大會，改為出席美媒安排的電視節目，接受選民提問。他批評特朗普在處理新冠疫情上「完全不理性」，他沒有提醒國民有關病毒感染的嚴重風險，並誤導人民不要戴口罩，「他早就知情卻沒有沒行動，這幾乎是犯罪。這個總統應該下台。」