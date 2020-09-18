蘇富比首個Hip Hop拍賣會　超過120件拍賣品

聲名狼藉先生（右）曾戴上該王冠，以「紐約之王」專題拍攝雜誌訪問照。

Hip Hop（嘻哈文化）經多年發展後席捲世界，美國紐約蘇富比拍賣行周二（15日）晚舉行了首個Hip Hop拍賣會，拍賣超過120件與HipHop文化有關的拍賣品。已故黑人饒舌男歌手聲名狼藉先生（The Notorious B.I.G.）生前最後一次拍照時戴過、有其親筆簽名的塑膠王冠，終以近60萬美元（約265萬港元）成交。

拍賣會上有多件1970至1990年代HipHop巨星用過的物品，包括已故饒舌歌手夏庫爾（Tupac Shakur）寫給高中同學的情信，以7.56萬美元（約59萬港元）拍出、饒舌巨星穿過的衣物球鞋、MV拍攝時曾用過的道具、80年代的HipHop演出傳單等。

拍賣還包括各種受Hip Hop音樂啟發的奢侈品和當代藝術品，由32部復古收音機組成的藝術裝置「繁榮之牆」（The Wall of Boom，暫譯）成為焦點，終以11.3萬美元（約88萬港元）成交。蘇富比拍賣行希望藉今次拍賣會慶祝HipHop文化的歷史及巨大影響力，部分拍賣所得捐給慈善機構。