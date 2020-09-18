世界20大失車尋寶圖　一半位處美國及大西洋

地圖以X標記了失車的最後已知位置。

美國民眾慣常以車代步，失車案屢見不鮮。英國一間車行日前製作出一張《世界20大失車尋寶圖》（20 Lost Classic Cars & Their Last Known Locations），詳列20輛1912年至2014年間失蹤的失車，當中不少是價值連城的名車，總值超過2億美元（約15億港元）。

該圖由「Select Car Leasing」車行製作，標示出20輛世上著名失車的最後已知位置，並列出失車的型號及失蹤日期，當中最少10輛目前或位處美國和大西洋海域。最值錢的失車是1962年失蹤的杜森伯格（Duesenberg）SJ-506跑車，其同款汽車2018年拍賣時以2200萬美元（約1.7億港元）成交，創下美國有史以來最昂貴汽車紀錄。

多架失蹤名車與荷里活有關，包括占士邦系列電影《鐵金剛大戰金手指》（Goldfinger）中出現過的雅士頓馬田（Aston Martin）DB5，它1997年在佛州一個機場被盜，至今音信全無。另外，大西洋亦是不少名車的「葬身地」。