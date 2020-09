世界20大失車尋寶圖　一半位處美國及大西洋

美國民眾慣常以車代步,失車案屢見不鮮。英國一間車行日前製作出一張《世界20大失車尋寶圖》(20 Lost Classic Cars & Their Last Known Locations),詳列20輛1912年至2014年間失蹤的失車,當中不少是價值連城的名車,總值超過2億美元(約15億港元)。

該圖由「Select Car Leasing」車行製作,標示出20輛世上著名失車的最後已知位置,並列出失車的型號及失蹤日期,當中最少10輛目前或位處美國和大西洋海域。最值錢的失車是1962年失蹤的杜森伯格(Duesenberg)SJ-506跑車,其同款汽車2018年拍賣時以2200萬美元(約1.7億港元)成交,創下美國有史以來最昂貴汽車紀錄。

多架失蹤名車與荷里活有關,包括占士邦系列電影《鐵金剛大戰金手指》(Goldfinger)中出現過的雅士頓馬田(Aston Martin)DB5,它1997年在佛州一個機場被盜,至今音信全無。另外,大西洋亦是不少名車的「葬身地」。