新冠肺炎︰CDC收緊檢測指引　特朗普稱明年4月全民有疫苗

美國新冠肺炎疫情肆虐，疾病控制及預防中心（CDC）上月底疑在華府施壓下更改指引，聲稱即使與患者密切接觸，但沒有出現病徵就無必要接受檢測，令人震驚。CDC周五（18日）宣布更改回此前的指引，只要與患者密切接觸，即使沒有出現病徵亦需要接受檢測。另外，特朗普同日稱明年4月美國可生產至少1億劑疫苗，屆時全國人民皆可接種。

根據疾控中心最新的指引，假如民眾與患者有持續至少15分鐘、少於約1.82米距離的接觸，無論有否病徵都要接受檢測。CDC表示，由於出現患者在無病徵或未出現病徵下將病毒傳播，因此要弄清楚情況。美國總統特朗普曾指出該國確診數量多，是因為檢測數量太多。CDC上月24日突然更改指引，專家憂慮這無法找出隱形傳播者。

另外，愛達荷州牧師凡諾（Paul Van Noy）一直拒絕戴口罩，更經常公開質疑口罩防疫功效，甚至指新冠肺炎疫情是誇大。凡諾早前確診入院，需依賴呼吸機，目前已入住深切治療部逾2周。其信徒仍在醫院外不戴罩聚會，為他祈禱，所屬教會更計劃這數天就重開。