女大法官金斯柏格逝世　終年87歲

美國聯邦最高法院女大法官金斯柏格（Ruth Bader Ginsburg）周五（18日）因胰臟癌併發症逝世，終年87歲。多名政要發聲明哀悼金斯柏格，讚揚她生前的貢獻。現時距離美國大選僅餘6周，外界關注填補大法官空缺的問題。

金斯柏格近年受健康問題困擾，今年7月宣布患上胰藏癌，需接受化療，期間多次傳出她入院的消息，她日前出現發燒等徵狀入院，並接受內窺鏡手術及清理去年放置的膽管支架。她至周五因胰臟癌併發症，在首都華盛頓的寓所離世，家人陪伴在側。

金斯柏格立場屬自由派，1993年獲時任總統克林頓提名出任聯邦最高法院大法官，是美國史上第二名女大法官，任內支持同性婚姻、反對執行死刑等。她在1970年代是推動女權的知名律師，克林頓當年委任她時稱讚：「金斯柏格不需靠取得聯邦最高法院大法官一職來載入美國史書，她已達成了。」

美國聯邦最高法院大法官需一直履行職務至去世或自願退休， 法院共有9名大法官，金斯柏格逝世後，保守派大法官就以5比3佔多數。若特朗普任命新人選，保守派有可能進一步擴大在最高法院的優勢。金斯柏格的孫女表示，金斯柏格逝世前向她透露遺願，希望在新總統就職前，職務不會被取代。

最高法院宣布金斯柏格的死訊後，多名政要發聲明悼念她，參議院多數黨領袖麥康奈爾指參院及國家哀悼金斯柏格的去世，結束了其非凡的美國人生活。他提到接任人問題，指若特朗普提名新大法官人選，參議院會舉行大會投票。參院少數黨領袖舒默則指，應從新總統上任後才提名接任人。