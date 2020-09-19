4州開始總統選舉提早投票　可親身或郵寄投票

美國明尼蘇達州、維珍尼亞州、南達科他州及懷俄明州周五（18日）率先展開總統選舉提早投票，民眾可選擇親身到票站或以郵寄選票方式投票。不少政客都落力呼籲民眾投票，有部分地區的票站現人龍，有選民甚至要排隊2小時才成功投票。

明尼蘇達州民主黨籍州長沃爾茲（Tim Walz）周五早上與當地的民主黨人出席活動，呼籲民眾投票，他指當地大部分的提早投票會是郵寄選票，他已收到選票但未寄回，認為郵寄投票安全。在首府明尼阿波利斯東北部一個票站，有選民要在外面排隊「打蛇餅」約30至40分鐘，人頭湧湧。在維珍尼亞州華盛頓郊區，有選民等上2小時才能投票。

總統特朗普亦有在Twitter呼籲維珍尼亞州選民提早投票，但無提及他有勝算的其餘3個州份。他寫道：「維珍尼亞州今日開始投票，我們會贏，我將在當地舉行大型競選活動，很快便有宣布！」拜登則稱選民是時候奪回國家。

美國37個州和哥倫比亞特區，容許選民提早郵寄或親身投票，他們可在選舉日前的特定時間內前往指定的投票地點投票，而且無需說明為何需要提前投票。