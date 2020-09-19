美國駐華使領館取消簽證面談　曾誤撤留學生簽證

中美兩國關係持續緊張，有正等待辦理美國面談簽證的中國學生透露，近日陸續收到美國駐華使領館的電郵通知，本月21日至下月2日的所有移民和非移民簽證面談預約取消。有在美留學生收到通知，稱其學生簽證被撤銷，但美國使領館之後指有關通知錯誤，原有簽證繼續有效。

據了解，目前系統只顯示美國駐廣州總領事館的美國簽證最早可預約日為11月5日， 北京、上海、成都、瀋陽的領事館則已關閉或系統暫無顯示。美國國土安全部代理部長沃爾夫（Chad Wolf）日前指，已開始禁止部分中國研究生和研究人員獲得美國簽證。美國國務院發言人亦證實，截至本月8日，美國商務部已撤銷超過1000名中國公民的簽證。

另外，中國駐比利時大使館周六（19日）批評，近來有比利時和歐洲媒體僅憑個別國家操縱炮製的反華智庫報告，將中國及比利時之間教育、科技、人文等正常交往視為安全威脅，無端影射當地的中國留學生、科研人員、記者等從事所謂間諜活動。

消息強調，中國對比利時從不構成任何威脅，雙方各領域務實合作一直秉持互利共贏原則，按照兩國法律規定開展，公開且透明，兩國人民均獲益良多，呼籲有關媒體摒棄意識形態和對華偏見，將注意力集中到有利於增進中比、中歐人民相互理解和尊重的事情上。