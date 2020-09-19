特朗普及拜登明州拉票　力爭工人選票

美國總統選舉臨近，總統特朗普及民主黨總統候選人拜登當日分別到民主黨傳統票倉明尼蘇達州拉票，拜登強調刺激美國製造業，特朗普則宣布巨額援助波多黎各及振興製鋼業，試圖拉攏工人階級支持。

拜登在接近威斯康辛州的郊區德盧斯（Duluth）演講，稱是時候要慰勞美國努力的人而非富人，承諾會在第一任期內投放4000億美元（約3.1萬億港元）讓國內工人及供應鏈生產國貨，刺激經濟增長。他又指摘特朗普處理疫情不力，對收緊社交距離措施表現「疏忽及自私」。

特朗普則到訪伯明吉一個國內機場演説，抨擊對手拜登，稱若拜登當選會令該州變成難民營，容許難民及恐怖分子入國。特朗普指，拜登保證讓來自世上最危險地區的難民增加700%，終止回教地區的旅遊禁令，想令美國「中門大開」讓恐怖分子有機可乘，拜登在黑人男子弗洛伊德之死觸發的反警暴示威中，反對派遣國民警衞軍、對廢除警隊沒有表態，指他完全遭左翼暴民控制。

特朗普又批評拜登支持所有「災難性全球出賣」，包括《北美自由貿易協定》（NAFTA）、跨太平洋夥伴全面及進步協定（TPP）、南韓，以及讓中國加入世界貿易組織。他承諾在經濟方面加重鋼鐵進口關稅，復興製鋼業地區，又宣布調撥聯邦應急管理局（FEMA）130億美元（約1000億港元）用於波多黎各建設輸電網絡、教育系統及風災重建等。由於之前有傳他又意將該島出售，令島民與他的關係緊張。他當日向媒體表示自己是波多黎各最美好的事情。