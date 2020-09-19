劍指俄羅斯　美增兵敍利亞東北部

美國軍方周五（18日）表示，將增派100名美軍到敍利亞東北部，以清晰顯示美軍防衞聯軍的決心。有分析擔心，美國增兵敍利亞勢加劇美俄在區內的緊張對峙。

美軍目前有超過500人派駐敍利亞，90天內部署多100人到東北部地區，並加派6輛布雷德利戰車、追蹤俄方直升機的雷達Sentinel、阿帕奇直升機及戰機。有匿名美軍高官說，增兵敘利亞是為向俄羅斯釋放明確信號，俄方和其他各方應避免在敘利亞東北部做出不專業、不安全和挑釁的行為。

中央司令部發言人烏爾班（Bill Urban）稱是要確保部隊在沒受干擾下，能夠繼續進行打擊極端擊回教組織「伊斯蘭國」（IS），美國不尋求在敘利亞與任何一國發生衝突，但如有必要，將捍衛聯軍部隊。

特朗普出席白宮記者會時，未有提及此舉是要幫助敍利亞的庫爾德族盟友，打擊剩餘的IS分子，僅稱除了守護油田的士兵留守外，其餘駐兵都會撤走。

特朗普近日推動波斯灣國家與以色列關係正常化，他周五透露曾與科威特元首埃米爾通電話，對方有意加入中東和談，與以色列關係正常化，但未有透露更多詳情。他稱中東和談猶如一幅美麗的拼圖，現時有7至8個國家有意簽署協議。若科威特願意成為其中一員，則將會繼阿聯酋及巴林之後，第三個與以色列關係正常化的波斯灣國家。