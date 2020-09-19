科州選前郵件涉誤導選民　郵政署同意銷毀

美國郵政署早前向科羅拉多州選民寄出被指有不實資訊的選前郵件，該州入稟法院要求禁止署方寄出相關郵件。郵政署周四（17日）同意銷毀部分郵前郵件，署長迪祖爾同日就事件道歉。

科羅拉多州早前指郵政署向該州民眾寄出含有不實資訊的選前郵件，涉誤導選民，聯邦法官後來頒令暫時禁止署方再寄出選前郵件直至下周二（22日）。選前郵件寫有郵寄投票的建議，包括選民要在投票日前最少15日提出郵寄投票要求，並在投票日前最少7日寄回選票。惟這些資訊與科羅拉多州的政策不符，州政府早前入稟要求署方停止寄出郵件。

郵政署周四晚同意和解，承諾銷毀所有未寄到科羅拉多州的選前郵件。迪祖爾同日較早前與選舉官員開視像會議時，就未能在寄出郵件前充分徵詢各州意見而道歉，稱相關文件是好意提醒選民如何有效率地使用郵寄投資，承諾下次會做得更好。

有參與會議的人士透露，迪祖爾聲稱他不同意總統特朗普對郵寄投票的公開批評，但無交代詳情。

同日，美國一間政府監察機構Campaign Legal Center向聯邦選舉委員會投訴，指控迪祖爾近期動員親戚和僱員向特朗普競選團隊捐款，然後再補償給他們，以避過法律對個人選舉捐款金額的限制，5年來捐款高達約20萬美元（約154萬港元）。迪祖爾在上月國會聽證會否認此事，反駁指控駭人聽聞。