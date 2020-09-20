特朗普民調反超拜登　支持率領先1個百分點

美國大選進入白熱化階段，民調機構拉斯穆森報告（Rasmussen Reports）上周六（19日）發表最新民意調查，指過去一周認同總統特朗普工作表現者升至53%；特朗普亦首度在該機構的全國民調中，以47%支持度反超民主黨總統候選人拜登的46%，領先1個百分點。

拉斯穆森報告指，全國民調顯示，特朗普的支持度以47%反超拜登的46%。兩人在民主共和兩黨的支持率俱為80%，但在不傾向2大黨的選民中，特朗普支持率則領先9個百分點。對於美國的反警暴示威浪潮，48%受訪者認為示威變得暴力，65%認為事件對大選影響重要，63%更支持特朗普處理事件的手法。

報告指出，二人的支持度差距於過去兩周收窄，拜登早前仍領先特朗普2個百分點，今次是特朗普於過去兩個半月以來，支持度首次超過45%。此前，拜登的支持度自該機構7月開始進行總統選舉民調以來，一直領先特朗普。

另外，有53%受訪者認同特朗普工作表現，46%表示不認同；特朗普對上一次取得如此高的工作認同度，已是去年9月。在經濟及國家安全方面，分別有52%及49%受訪者認為特朗普表現良好或優秀，是他上任以來的最好成績，比前總統奧巴馬於2012年尋求連任時的表現更好。