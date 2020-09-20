俄轟炸機闖美防區　破紀錄連飛25小時

美俄軍機的空中角力愈演愈烈之際，俄羅斯兩架圖160戰略轟炸機日前以連續飛行25小時，刷新10年前創下的自身最長不停站飛行時間紀錄。轟炸機途中更飛入美國阿拉斯加州防空識別區，遭美軍F22隱形戰機攔截，幸而雙方沒有擦槍走火。

俄羅斯空天軍上周六（19日）表示，轟炸機從恩格斯空軍基地出發，在北冰洋中部、太平洋、喀拉海、拉普捷夫海、東西伯利亞海、楚科奇海及巴倫支海的國際水域上空飛行，途中與6架伊爾78空中加油機進行3次空中加油，並獲蘇35戰機護航，飛行逾2萬公里後返回基地。該款轟炸機最長飛行時間的舊紀錄2010年創下，飛行了24小時24分鐘。

俄羅斯空天軍稱轟炸機途中遇上外國戰機，但強調全程嚴格遵守使用空域的國際規定。美國北美空防司令部同日公布，俄軍轟炸機與兩架蘇35曾3度飛入阿拉斯加州防空識別區，總共逗留4小時，與該州努尼瓦克島最近時僅92.6公里，但沒有侵犯美國或加拿大的領空。在空中加油機及空中預警機支援下，美軍戰機出動攔截。

北美空防司令部指，各國間的戰略競爭再現，加上競爭對手公然挑戰自由及開放的國際秩序，是美方面對的複雜全球安全環境特徵；又指競爭對手提升實力、行動距離及到達的能力，因此美國大陸防禦行動必須準備好發現、阻嚇及擊敗所有威脅。