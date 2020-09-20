乾旱兼人為縱火　加劇潘特納爾濕地大火

巴西潘特納爾濕地（Pantanal）面臨近50年以來最嚴重的乾旱，再加上人為因素，導致濕地今年至今燃起超過1.5萬個火頭，與去年同期相比高出3倍，破壞近5分之1的獨特生物群系，鄰近州份馬托格羅索及南馬托格羅索已宣布進入緊急狀態。

潘特納爾濕地是美洲豹、卷尾猴、食人鯧等動物及過千種植物的棲息地，但在本年已有290萬公頃土地遭大火焚毀，專家無法估算有多少動物死亡。雖然當地每逢旱季都會發生山火，但今次一發不可收拾的原因是農民蓄意放火清空林木，以騰出空地放牧。南馬托格羅索的消防員指，農民就算在旱季都以放火這傳統方法清理牧場，該區現時96%至98%的火頭都是人為因素引起。

國防部已派遣14架飛機及200名救援人員協助，但總統博爾索納羅仍輕視山火的嚴重性，上周三（16日）試圖將責任歸咎於落後地區的居民及原住民。有衞星影像攝得瓜托（Guató）部落外的保護區有83%已成火場，大火燒毀原住民的種植園，影響他們生計。專家預計，砍伐林木加劇全球暖化，而乾旱在未來出現的次數只會更為頻繁。