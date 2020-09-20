商務部要求WeChat下架　加州法官頒令暫停

美國商務部公布當地時間周日（20日）起，境內禁止下載TikTok及WeChat應用程式。加州一名法官在禁令生效前基於言論自由，暫停商務部要求蘋果公司及Google把WeChat從應用程式商店下架的命令；商務部及WeChat暫未回應裁決。

法官比勒（Laurel Beeler）上周六（19日）在裁決指，禁令將影響WeChat用戶的憲法第一修正案的權利，理由是它「排除原告社群全部有意義的通訊途徑」；對於華府聲稱這不是限制言論自由，表示用戶可在其他不構成國家安全威脅的平台自由發言，比勒認為關於WeChat構成國家安全威脅的具體證據「有限」。

此外，今次裁決不但暫停把WeChat從應用程式商店下架外，同時阻止執行商務部另一項針對該應用程式的命令，即禁止在境內與WeChat的交易。商務部上周五（18日）公布對WeChat的禁令，原定當地時間周日晚上11時59分起生效。

另外，騰訊周日在港交所發出公告，指WeChat或無法在美國獲得新用戶，現時在美國的用戶持續更新WeChat也可能受負面影響。公告續指，騰訊一直並將繼續與華府及美國其他利益相關者磋商，以達成長遠解決方案。