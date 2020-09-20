菅義偉與特朗普通電話　重申美日同盟重要性

日本首相菅義偉周日（20日）與美國總統特朗普通電話，雙方重申美日同盟的重要性，並同意在北韓核問題、新冠肺炎疫情方面合作。與此同時，印度傳媒報道，美國、日本、澳洲、印度的外長計劃下月初在東京舉行安全對話。

這是菅義偉上周三（16日）就任首相後首次與特朗普通電話，兩國政府暫未公布二人對話詳細內容，預計討論朝鮮半島無核化、新冠肺炎疫情等議題。周日較早時，菅義偉首次以首相身份與外國元首通電話，對方是澳洲總理莫里森。

由於前任首相安倍晉三在任內，與特朗普建立友誼以鞏固兩國同盟，外界關注毫無外交經驗的菅義偉，上任後能否繼續維持這關係。美日關係亦面臨不少挑戰，特朗普屢次批評日本的貢獻不夠，希望日方分擔更多駐日美軍基地費用。

另一邊廂，印度傳媒周日報道，美國國務卿蓬佩奧、日本外相茂木敏充、澳洲外長佩恩、印度外長蘇傑生有意下月初在東京會面；日本傳媒上周六（19日）報道，菅義偉有意在四國安全對話舉行期間，與蓬佩奧會面。華府在印太戰略下積極加強與日本、澳洲及印度的關係，目的是應對中國在區內的擴張主義。