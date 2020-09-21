梅拉妮亞前好友受訪　揭特朗普栽培伊萬卡做總統

美國總統選舉臨近，第一夫人梅拉妮亞前顧問沃爾基費爾（Stephanie Winston Wolkoff）近日接受訪問時透露，總統特朗普正讓其女兒伊萬卡，做好成為總統的準備，大爆梅拉妮亞入主白宮初時已被孤立及忽視，形容他們一家是「黑暗主人」。

沃爾基費爾的訪問周日（20日）在澳洲頻道播出，她聲稱特朗普確實地讓伊萬做好成為總統的準備，並把有關想法灌輸人們腦海，形容做法瘋狂。她又提到，其前好友梅拉妮亞屈服於伊萬卡的能力，已接受自已地位不及對方。

此外，沃爾基費爾提到，她不會同情梅拉妮亞，理由是第一夫人對此沒有不高興之餘，也是同謀，與特朗普沒有甚麼分別。她解釋，「特朗普家族是黑暗主人，我想當特朗普需要做些事來分散注意力，梅拉妮亞就會發揮作用」。

50歲的沃爾基費爾曾是梅拉妮亞多年好友，她2017年曾協助特朗普舉辦總統就職典禮，支出達2600萬美元（約2億港元），惹來利益輸送之嫌。梅拉妮亞事後與沃爾基費爾「割席」，中止雙方合作關係。