美軍關島射戰斧導彈　展示對地攻擊力

美國軍方正在關島舉行「勇敢之盾」內部大型演習，一艘神盾艦周日（20日）演練對地攻擊，發射戰斧巡航導彈。在前一天的「擊沉演習」（SINKEX）中，戰機攻擊目標靶艦時使用的武器，包括有傳即將向台灣出售的距外陸攻導彈。

美國太平洋艦隊表示，神盾巡洋艦安堤坦號周日向關島對出一個無人島，發射戰斧巡航導彈，展示該艦對威脅的追蹤、對準、交戰的能力，保護印太地區的和平及穩定。艦長考德威爾（Russell Caldwell）表示，演習為列根號航空母艦戰鬥群，提供一個運用關鍵作戰技能的機會，從以改進軍事反應選項的戰術能力。

與此同時，美國太平洋艦隊在社交網上載影片，顯示列根號艦載戰機向「擊沉演習」的靶艦、退役護衞艦柯茨號發射多種武器，包括AGM-84H/K SLAM-ER擴大反應型距外陸攻導彈及高速反輻射導彈。《紐約時報》上周五（18日）報道，華府有意向台灣出售射程270公里、彈頭360公斤重的擴大反應型距外陸攻導彈。

演習由本月14日至25日在關島及馬里亞納群島舉行，美軍動員航母、兩棲攻擊艦等水面軍艦、潛艇、100架飛機及1.1萬兵力，焦點是遠洋及深海地區整合訓練，提升聯合部隊在海陸空及網絡空間，對目標的發現、尋找、追蹤及交戰能力。