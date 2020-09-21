特朗普將提名大法官人選　拜登斥造成破壞

美國總統選舉進入最後直路，民主黨總統候選人拜登周日（20日）出席活動時警告，若總統特朗普及參議院共和黨領袖麥康奈爾於距離選舉不足7周的情況下，推舉聯邦最高法院大法官繼任人，或會「造成不可挽回的破壞」，同時拒絕提供任何名字。

拜登在費城的國家憲法中心發表演說，當提及女大法官金斯柏格（Ruth Bader Ginsburg）繼任人一事，他說：「我們最不需要就是增加一場憲法危機，使我們陷入更深深淵，陷入更深黑暗。」對於特朗普有意盡早公布提名人選，再讓由麥康奈爾控制的參議院確認，他形容有關舉動是粗暴地行使政治權力。

至於提名人選，拜登拒絕透露任何名字，又指這是特朗普陣營的遊戲，過往除2016年、當時仍是共和黨總統候選人特朗普外，無人做過同類事情。惟特朗普的競選團隊隨即在Twitter反駁：「拜登期望人民在未知他會把誰人放上聯邦最高法院的情況下投票給他，這嚇壞每一位美國人。」

金斯柏格上周五（18日）因胰臟癌併發症逝世，終年87歲。外間盛傳，白宮或趕於下周二（29日）首場總統辯論舉行前，宣布提名人選。