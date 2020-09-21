寄特朗普毒郵件案　持槍女疑犯在美加邊境被捕

寄給特朗普（小圖）的毒郵件案，一名疑犯在和平橋過境通道被捕。

美國執法部門上周初成功攔截了一個裝有毒素「蓖麻毒蛋白」（Ricin）、寄給總統特朗普的可疑郵件。美媒周日（20日）引述官員報道，一名涉事女子於美國與加拿大的邊境被捕。

報道引述執法部門官員消息指，該女子在接壤加拿大的紐約州水牛城和平橋（Peace Bridge）過境通道，被美國海關及邊防局人員拘留，當時她持有槍械。她料將面臨華盛頓檢察官提出的聯邦起訴，但當局暫未公布其身份及擔當的角色。聯邦調查局表示，正與特勤局等部門調查毒郵件案，相信暫未威脅到公眾安全；據報德州亦正調查同類案件，可能是同一人從加拿大寄出。

消息指，疑犯還曾向不同的聯邦監獄寄送可疑郵件，但暫未清楚具體寄給哪些監獄，或收件人是誰。調查人員表示，暫沒發現事件與任何恐怖組織有關，但目前未排除任何可能性，同時拒絕透露指向該疑犯的證據。

早前報道指，毒郵件從加拿大寄出，當局進行了2次測試，證實信封內有蓖麻毒蛋白。該毒素能抑制蛋白質合成過程，進而對生物造成傷害，平均致死量為0.2毫克。