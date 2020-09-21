美軍橫跨8000公里奪島演練　針對中國南海活動

美軍正在太平洋屬地關島舉行「勇敢之盾」內部大型演習，美媒日前報道，美軍早前亦曾在太平洋及阿拉斯加兩個相隔約8000公里的偏遠島嶼進行多兵種聯合軍演，模擬奪島及攻擊中國艦隻，被指是針對中國在南海的活動。

美國軍事記者埃克斯（David Axe）上周四（17日）在《福布斯》雜誌撰文，指美軍於本月中進行的兩場軍演，屬於「太平洋捍衞者2020」（Pacific Defender 2020）連串軍演的一部分。

首場軍演於本月6日及7日舉行，數架C130大力士空軍運輸機於首日，從日本橫田空軍基地出發，飛到帛琉群島上剛落成的簡陋跑道降落，放下第2步兵師的士兵。翌日陸軍的後勤支援艦LTG William B. Bunker則將第17野戰炮兵旅的至少兩輛高機動火箭系統（HIMARS）運抵帛琉。

次場軍演於本月12日及13日在阿拉斯加的阿留申群島舉行，空軍第90戰機中隊的F22隱形戰機，由阿拉斯加埃爾門多夫理查森空軍基地起飛，前往阿留申群島。空軍數架C17運輸機同時從華盛頓州的劉易斯─麥科德基地，將第17野戰炮兵旅的HIMARS運到阿留申群島申雅島上的埃雷克森空軍基地。兩日後，250名第25步兵師第4旅的傘兵，由C17運輸機運載，空降阿拉斯加的唐納利訓練區。

文章指兩次演習中，戰機、運輸機、火箭炮和士兵合作組成一個奪島團隊，又指這兩次演習獨立看似沒甚麼特別，但演習地點橫跨亞太地區數百萬平方英里，很明顯是針對中國在南海的舉動，並演練海陸空軍合作奪島的作戰戰術。