嘲記者中橡膠彈　特朗普稱「美麗風景」捱轟

美國黑人弗洛伊德被警察跪死引發連月示威，微軟-全國廣播公司（MSNBC）記者韋爾什（Ali Velshi）今年5月在明尼蘇達州示威現場被警方橡膠子彈擊中受傷，總統特朗普上周五（18日）舊事重提，形容這是「美麗風景」。

特朗普在明州發表演講將舊事重提，他揶揄沒人在乎韋爾什，並模仿其呻吟的中彈反應：「我的膝蓋，我的膝蓋。」他就此事稱讚警察︰「在我們已經被這些垃圾事連日擾攘後，終於看到警察努力糾正，這難道不是一道美麗風景嗎？這就是法律和秩序。」涼薄言論令人嘩然。特朗普競選團隊發言人默托（Tim Murtaugh）上周六（19日）晚回應表示特朗普是指「恢復和平是美麗的事」，試圖為事件降溫。

另外，在威斯康辛州遭警員開槍射至癱瘓的黑人男子布萊克，其家屬周日（20日）在出席於北卡羅萊納州夏洛特的公園舉行的集會，逾150人參加。布萊克姐姐威德曼（Letetra Widman）發言表示：「我對這種仇恨的惡性循環已感厭惡。我當黑人已經31年，但至今仍不明白為什麽這讓人瘋狂。」示威者隨後遊行到市內「黑人的命很重要」的壁畫處。

另在俄勒岡州希爾斯伯勒市，38歲的白人男人加特納（Jocab Gardner），因5月尾槍殺黑人示威者斯科洛克（James Scurlock）被控，周日被發現在一間診所外自殺身亡。他由原本不被檢控，上周二（15日）被改控誤殺等重罪，他曾為自己辯護開槍是出於「正當防衞」。