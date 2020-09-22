拜登斥特朗普應對疫情失措　反被指在任時重創經濟

美國大選選情白熱化，民主黨總統候選人拜登周一（21日）到搖擺州威斯康辛州拉票，批評總統特朗普面對新冠肺炎疫情時驚惶失措，未有及時採取行動。特朗普則到訪另一搖擺州俄亥俄州，反斥拜登任副總統時支持自由貿易協議，令該州失去大量就業職位，直指他背叛民眾。

拜登到訪威斯康辛州馬尼托沃克（Manitowoc）一間鋁廠與工人會面，批評特朗普面對衞生危機帶來的挑戰時「愣住」，沒有對抗疫情的領導能力。拜登直斥：「他（特朗普）沒能做到，他凝住，他未有採取行動，他驚惶失措。」他又指，特朗普競選時矢言代表被遺忘的國民，但當選後卻把他們遺忘。

特朗普則在俄亥俄州代頓（Dayton）出席競選活動，與數千名支持者會面。他批評拜登擔任副總統時支持《北美自由貿易協定》，令該州失去大量職位，並重創中西部地區的經濟。特朗普稱：「他背叛你們、欺騙你們、摧殘你們，所以是時候把拜登辭退。」他認為，拜登應該乞求國民的原諒，而非支持。

特朗普批評，面對中國在環球市場侵略性的行為時，前政府多年來毫無作為，而他上任後的政策則拯救了大量職位。他又批評拜登支持2015年簽署的《巴黎氣候協定》，稱若美國不退出協議，約四分之一的美企可能倒閉。他提到，曾要求官員調整美元的匯率，以反擊他多番指摘的中國操縱人民幣匯率，但被官員斷然拒絕，對方強調匯率要自然浮動。美國財政部暫未回應特朗普的言論。