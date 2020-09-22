新冠肺炎：新症創4個月新高　多倫多聖誕市集取消

加拿大新冠肺炎疫情反彈，公共衞生局周一（21日）通報過去一日新增1307宗病例，是自5月初新高。魁北克省多地因應疫情重新收緊防疫措施，著名的多倫多聖誕市集亦宣布取消，是11年來首次。

疫情重災區的安省和魁北克省分別新增425宗和586宗病例，新症主要集中多倫多、滿地可及其周邊地區，其中多倫多再多175人染疫。安省新增個案以青年為主，有67%是40歲以下人士，有18宗個案與學校有關。

面對第2波疫情，安省省長福特（Doug Ford）將於周二（22日）公布新一輪防疫措施。在魁北克省，部分地區的疫情預警級別從黃色提高到橙黃色，酒吧和餐廳周一起晚上11點後禁止提供酒精飲料、家庭聚會限制在6人或兩個家庭，公共場所聚會限制最多至25人。

疫情再次影響大型活動，多倫多市長托里表示，主辦單位已決定取消今年的聖誕市集，他對此感到極到遺憾，指若果所有人都努力防疫，希望明年能回復正常。為期逾6周的聖誕市集每年吸引70萬人到場，由於人數眾多無法確保安全社交距離，主辦單位在聲明中宣布取消活動，改以舉辦「冬季小鎮」，包括擺放大型聖誕樹以及播放聖誕歌曲、有限度開放節日購物，預計11月初開始，直到明年3月。