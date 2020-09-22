拜登搖擺州支持度領先　特朗普流失白人票源

美國大選進入直路，民主黨總統候選人拜登與爭取連任的總統特朗普，均力搶游離選民支持。但最近多個民調顯示，特朗普正在失去其白人選民的支持。英媒周一（21日）公布的民調則顯示，拜登在多個搖擺州的支持度領先，其中在威斯康辛州領先5個百分點。

民調研究機構益普索（Ipsos）與英媒周一公布聯合進行的民調顯示，威斯康辛州、賓夕凡尼亞州、密歇根州、北卡羅萊納州、佛羅里達州及亞利桑那州對今次大選尤為關鍵。其中在威斯康辛州，拜登暫以48%支持率領先特朗普的43%；48%人認為拜登處理疫情較好，特朗普只有40%；但48%人認為特朗普處理經濟較好；比拜登的42%多。而在賓夕凡尼亞州，拜登亦以49%支持率領先特朗普的46%；疫情方面拜登和特朗普分別獲48%及44%認同，經濟方面則分別為45%及51%。

另有民調顯示，特朗普的主要白人票源正在流失。哥倫比亞廣播公司（CBS）與市場調查機構YouGov上周聯合進行的民調顯示，特朗普在明尼蘇達州的白人選民支持率，被拜登反超前2個百分點。另有美媒進行的民調顯示，特朗普在威斯康辛州低學歷白人女性選民的支持度，由上屆大選的16個百分點優勢收窄至7個百分點；在賓夕凡尼亞州的白人支持度更被拜登追平。

美國調查公司Morning Consult的最新民調顯示，特朗普在全國白人選民的支持度，只比拜登領先5個百分點。全國廣播公司和《華爾街日報》周日（20日）公布的民調則顯示，特朗普的白人選民支持度領先9個百分點。