新冠肺炎：眾院報告轟中國瞞疫　促譚德塞辭職

美媒周一（21日）公開美國眾議院外交關係委員會一份審查報告，內容歸咎中國和世界衞生組織引致新冠肺炎疫情，指如果中國政府行事更具透明度、世衞在疫情初期沒與中國「合謀傳播和正常化」其政治宣傳，就有機會阻止疫情爆發。

96頁的報告由委員會內的共和黨人撰寫，指控中共積極掩飾和混淆證據、隱瞞相關公共健康資訊、打壓嘗試向世界示警的醫生和記者。報告說：「如果中共有履行國際法規定的義務、以合乎最佳做法的態度回應疫情，中國的病例可減低95%。」

報告又說，中方官員1月1日下令「關閉和消毒」相信是病毒源頭的武漢濕貨市場，但這是摧毀有助深入了解病源的法證，而武漢病毒研究所翌日發現病毒傳染性非常高，但未即時向世衞通報。

報告亦指控世衞無視台灣和香港對病毒有人傳人風險的警告，持續數周誤稱中國沒有發現相關證據。委員會成員促請世衞總幹事譚德塞辭職，指他從疫情初期已經重複和堅持中共口中不可侵犯的真相；在查閱世衞的公開聲後，發現該組織高度讚揚中共處理疫情，揭示它無視科學和其他可靠消息來源。