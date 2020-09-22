捲非法籌款風波　郵政署長前下屬獲聘為共和黨搞活動

美國總統特朗普幕後大金主、郵政署署長迪祖爾早前被揭，涉嫌曾非法為共和黨籌募獻金。聯邦選舉委員會一份周日（20日）歸檔的紀錄顯示，一名曾為迪祖爾舊公司工作的前管理層，最近獲特朗普的競選團隊支薪。共和黨方面承認事件。

迪祖爾出掌郵政署前，任職北卡羅萊納州物流公司「New Breed Logistics」的行政總裁，豪克（Joe Hauck）則為該公司的銷售及市場副主席。該份競選財政紀錄顯示，共和黨全國代表大會（RNC）上月以「管理諮詢」為由，向豪克支付3000美元（約2.34萬港元）。

RNC發言人邁瑞特（Mandi Merritt）證實，豪克獲聘協助共和黨，在北卡羅萊納州組織籌款活動；又指豪克已協助共和黨籌募獻金多年。豪克在上述物流公司為迪祖爾工作了逾10年，並在2002至2014年間為迪祖爾支持的參選人，籌募逾4.5萬美元（約35.1萬港元）。

迪祖爾早前被指，涉嫌在任職上述物流公司高層期間向員工施壓，要求他們出席共和黨的競選活動及捐款，事後透過獎金報銷相關開支，涉嫌違反聯邦及州的選舉法，面臨眾議院民主黨人調查。豪克則被指協助迪祖爾從其他員工籌募捐款，二人均否認向員工施壓的指控。