首場總統候選人辯論主題敲定　圍繞疫情經濟種族問題

美國總統選舉將於11月3日舉行，兩名候選人現任總統特朗普以及前副總統拜登的首場電視辯論，將於9月29日在克利夫蘭凱斯西儲大學（Case Western Reserve University）上演，總統辯論委員會（CPD）周二公布該場辯論的6個主題，包括「特朗普與拜登的往績」、「最高法院」、「新冠肺炎」、「經濟」、「各城市的種族與暴力」及「選舉誠信」，兩名候選人將會就上述題目針鋒相對。

整場辯論將分為6節，每節15分鐘，由民主黨籍的霍士新聞主持人華萊士（Chris Wallace）主持，辯論主題亦是由他挑選。CPD表示，辯論主題仍有可因為新聞的發展而有所改變。

另一方面，《紐約時報》報道，特朗普今年針對美國常春藤大學的動作頻繁，包括指控耶魯大學收生時歧視白人和美籍亞裔學生、反對哈佛大學的平權措施、對普林斯頓大學是否涉及歧視展開民權調查、要求大學交還疫情補助金；此外，他還多次指控很多大學已成為「激進左派教條」和「政治宣傳」的引擎，並以此為由呼籲覆核各大學稅務減免地位。

報道指，大學領導層認為特朗普是透過政擊名校來吸納保守派的選票，但白宮發言人迪爾否認特朗普是有意針對大學，反指特朗普總統只是關注大學過去一直未有修正的問題。