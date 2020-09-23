美眾院通過防止強迫勞動法案　內容禁所有新疆製商品進口

美國眾議院周二（22日）高票通過「防止維吾爾人強迫勞動法案」，目的是禁止所有新疆製的商品進口，並要求美國總統每年點名涉及新疆強迫勞動的中國官員，並以凍結資產、拒絕入境等措施制裁。

該法案3月由美國國會及行政當局中國委員會（CECC）主席、民主黨籍眾議員麥戈文（James McGovern）領導提出，眾議院周二以406票贊成、3票反對的壓倒性票數通過。由於新疆強迫勞動議題近期受到國際關注，法案是以加速處理方式，跳過一般委員會審議程序，直接送交眾院全院審理。眾院版法案通過後，還須待參議院通過共和黨籍參議員魯比奧（Marco Rubio）3月提出的對應版法案，才能送交總統特朗普簽署生效。

根據眾院版法案，除了美國海關及邊防局（CBP）所列之例外貨品，所有部分或整體於新疆維吾爾自治區所製造的商品，將被視為強迫勞動下的產物，法案生效日120天起不得再進口至美國。

法案也要求美國總統，在法案生效180天內及往後每年，點名涉及強迫新疆維吾爾族、哈薩克族及其他回教徒少數族群勞役的人士（包括中國官員在內），或是違法進口新疆強迫勞動商品的人士，並對他們施以凍結資產、拒發簽證或拒絕入境等制裁。

此外，法案要求美國國務卿，定期評估新疆強迫勞動的情況是否廣泛且系統性，並針對如何增進國際意識制定策略，並向國會提交報告。國務卿也須點名直接或間接在新疆使用強迫勞動的中國實體、作為相關商品進口中間人的中國公民，及在美國販售新疆強迫勞動產物的企業等，並將名單連同上述報告一併交予國會。

除了上述法案，另一則要求美國上市公司公開涉及新疆供應鏈狀況的法案，亦可能在下星在眾議院表決。