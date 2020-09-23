Facebook移除源自中國虛假帳戶　涉不當影響亞洲及美國政治

社交網Facebook周二（22日）表示，清除了一個源自中國、企圖不當影響美國和亞洲地區政治的虛假帳戶網絡，刪除了合共約180個帳戶、專頁和群組，貼文的部分內容與美國大選有關。

Facebook表示，他們共刪除了155個帳戶、11個專頁、9個群組，以及旗下Instagram的6個帳戶，指它們違反使用政策。Facebook稱它們以虛擬私人網絡（VPN）隱藏來自中國的源頭，與福建省一些人有關，但就沒有將這些帳戶與中國政府扯上關係。

Facebook稱，這些帳戶的活動多以菲律賓和東南亞地區作為對象，它們假扮成目標地區的當地人，以中文、英文及菲律賓語貼文、管理群組，強調自己貼文的內容，並在其他人的貼文留言及點讚，尤其關注海軍在南海的活動，包括美國軍艦；也包括北京在南海的利益、香港問題、對菲律賓總統杜特爾特和他女兒的支持；而對美國的關注則很少，差不多沒有網民追隨，相關的內容包括對美國總統候選人特朗普和拜登等人的支持和反對意見。

Facebook指，該網絡前年開始運作，最近才開始張貼有關特朗普及拜登的內容，而由於貼文少，難以評估其目的，但似為拓展受眾。

Facebook亦移除了另一個源自菲律賓、同樣涉及不可靠行為的網絡，該網絡包括57個Facebook帳戶、31個專頁，以及20個Instagram帳戶，以英文及菲律賓語張貼新聞及時事的貼文，內容包括菲律賓的當地政治、反恐軍事活動、正審議的反恐法案、對共產主義的批評、青年活動家及反對黨的動態等。