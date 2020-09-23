拜登首席外交顧問：中國是美國的挑戰　但脫鈎不切實際

距離美國大選不足6星期，民主黨總統候選人拜登的首席外交顧問周二（22日）表示，中國是美國經濟、科技、軍事及外交上最大挑戰，拜登若當選將致力重建與盟友關係，但不贊成與中國完全脫鈎，直言是不切實際。

拜登的首席外交顧問、前美國副國務卿布林肯（Antony Blinken）以視像形式與美國商會（U.S. Chamber of Commerce）執行副總裁薄邁倫（Myron Brilliant）進行網上對話，聚焦在拜登未來外交政策。

薄邁倫詢問布林肯，是否認為中國為美國帶來生存威脅，以及拜登若當選，未來在台灣、香港、新疆、貿易與科技等中國相關議題上，會以何種不同方式來應對。布林肯回應稱，他完全同意中國帶來日益嚴峻挑戰，北京無疑是華府在經濟、科技、軍事及外交上所面臨最大挑戰；但他強調，美中關係雖有對抗與競爭之處，也有可合作的地方。

對於總統特朗普指拜登對中國太軟弱的批評，布林肯強調，重點不是誰對中國較強硬或軟弱，而是誰能拿出較有效策略，保護及推進美國安全、繁榮與價值，並讓美國在與中國交涉上能處於優勢地位。他更反駁說：「由於特朗普領導不力，目前中國戰略地位以任何標準衡量都優於美國。」

至於如何重拾美國優勢地位，布林肯說，前總統奧巴馬（Barack Obama）任內推出向亞洲「再平衡」的政策，反映出美國利益及未來將着重在亞太區域；布林肯指拜登政府未來也會着重方面，除處理美國內部問題，也會結合夥伴與盟國力量，為亞太區域帶來改變並推往正面方向。

談到美中貿易爭端，布林肯指在第一階段貿易協議已是「一敗塗地」，在目前的進度下，雙方永遠無法達成第二階段協議。他批評，特朗普政府的關稅戰對美國農民、製造業及消費者造成巨大傷害，換來的第一階段貿易協議也未解決任何問題。

布林肯表示，拜登政府未來將致力增強美國競爭力，若有外國政府以作弊方式威脅到美國本土工作機會，也會積極執行國內貿易法律；此外，拜登政府必要時也會動用關稅措施，但會有策略及計畫地去執行以確保能帶來成功，而非只是虛張聲勢。

布林肯還強調，他認為與中國完全「脫鈎」的想法不切實際，最終也只會帶來反效果。他說：「美國從世界各地包括中國吸引學生、人才、想法與投資，並從中獲得極大利益，若把這些切斷會是個錯誤，重點應是如何取得平衡。」