眾議院通過臨時撥款法案　避免政府停擺

美國民主黨控制的眾議院周二（22日）通過一項臨時撥款法案，避免聯邦政府下周三（30日）財政年度結束因資金耗盡，而在疫情中期及11月3日大選前停擺。惟法案缺少總統特朗普早前承諾的關鍵農業援助，為商品信貸公司（CCC）再提供211億美元（約1635億港元）援助資金，料將難以在共和黨控制的參議院通過。

眾議院以359對57票通過臨時撥款法案，正送交參議院審議及在下周三前投票，預計聯邦撥款將可維持聯邦政府運作至12月11日。法案包括向學童和家庭增加近80億美元（約620億港元）的緊急營養援助，及加強對商品信貸公司的借貸限制，以防農民資金遭濫用。

此前，民主共和兩黨與財長姆紐欽達成持續決議案（CR）協議，向農民提供援助並為低收入家庭提供糧食援助，並在軍事、醫療保健、太空項目等部分維持目前預算水平。參議院共和黨領袖麥康奈爾批評，眾議院議長佩洛西反對將農業援助納入法案，是置急需救濟的農民和農業企業於不顧。兩黨若未能就農業援助達成共識，並由參議院通過臨時撥款法案，意味聯邦政府有機會陷入停擺。