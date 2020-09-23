新冠肺炎：FDA擬收緊指引　疫苗或延至大選後面世

美國總統特朗普早前揚言會在11月的大選日前推出新冠肺炎疫苗，美媒周二（22日）披露食品及藥物管理局（FDA）考慮收緊向新疫苗批出緊急授權的指引，有可能令疫苗在美國面世的時間延至大選後。

多名消息人士指，FDA正研究兩種要求向藥廠批出疫苗緊急許可的方案，將令疫苗可能最早要到11月底的感恩節才獲批。第一個方案是FDA將要求藥廠向所有臨床試驗者注射第二劑疫苗後2個月才可申請緊急許可，第二個方案是一半試驗者注射第二劑後2個月才可申請。

知情者稱，FDA憂慮新冠肺炎疫苗只提供短期免疫，2個月門檻可讓當局更容易預測相關疫苗能否產生長期免疫反應，指引會要求FDA更全面地跟進接種緊急授權疫苗人士的情況。指引亦會列出生產及測試疫苗的建議標準，確保疫苗安全。

美國藥廠輝瑞（Pfizer）、美國藥廠Moderna及英國藥廠阿斯利康AstraZeneca均在美國展開疫苗臨床試驗，其中輝瑞及Moderna的疫苗處於第三階段，它們的疫苗均分為兩劑。輝瑞的臨床試驗者為4.4萬人，至周一（21日）有19,210人注射第二劑，不足一半人；Moderna則有3.3萬名試驗者，至上周五（18日）只有11,879人接種了第二劑，亦未夠一半人。AstraZeneca因英國有試驗者對疫苗有不良反應，目前暫停在美國的臨床試驗。